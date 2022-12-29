У Києві під час масштабної повітряної тривоги знову пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Кілька вибухів у столиці.

КМВА повідомляє, що у Києві працює ППО, яка збиває ворожі цілі.

Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється.

Українців закликають зберігати спокій та до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Також Віталій Кличко додав, що у столиці можуть бути перебої зі світлом: