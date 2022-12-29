У Києві пролунала серія вибухів: у місті можуть бути перебої зі світлом [ Редагувати ]
У Києві під час масштабної повітряної тривоги знову пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Кілька вибухів у столиці.
КМВА повідомляє, що у Києві працює ППО, яка збиває ворожі цілі.
Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється.
Українців закликають зберігати спокій та до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Також Віталій Кличко додав, що у столиці можуть бути перебої зі світлом:
по темі
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про те, що остання терористична атака на енергетичні інфраструктуру Києва і області призвела до суттєвих пошкоджень
Станом на вечір п’ятниці, 16 грудня, ДТЕК відновив роботу пошкоджених об'єктів у Києві
У понеділок, 12 грудня, у столиці діють стабілізаційні графіки відключення світла
У неділю, 10 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад десять вибухів