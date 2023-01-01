В Дніпропетровській області пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 1 січня, близько 20:40, в Дніпропетровській області пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, це працює ППО.
"Загроза мопедів", - написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.
Наразі на території Дніпропетровської області оголошено повітряну тривогу.
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