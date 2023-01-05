"Вагнерівці" вербують на війну політичних в'язнів з Чечні - розвідка [ Редагувати ]
Приватна військова компанія "Вагнера" почала вербувати до своїх лав в'язнів з Чечні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Більшість з них були засуджені за політичними мотивами.
У колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки) триває процес вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнераа".
Явище вербування почало набувати масового характеру. З обох в'язниць вже "мобілізували" близько 50 осіб. Більшість з цих в'язнів були засуджені за сфабрикованими справами.
Крім того, розвідка зазначає, що з персоналом колоній проводять роботу для запобігання витоку інформації.
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