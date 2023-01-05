Яка медична допомога є безкоштовною у разі травми: пояснення МОЗ [ Редагувати ]
Взимку через погодні умови, на жаль, підвищується ризик травмуватись. У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що медична допомога у випадку травми входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною. Платити за неї пацієнт не повинен, за надану медичну послугу сплачує НСЗУ з коштів держави.
Якщо людина травмувалася та не може рухатись, відчуває різкий біль - потрібно викликати "швидку" за номером екстреної медичної допомоги "103".
Якщо пацієнта з травмою госпіталізували, то в безоплатний пакет медичної допомоги в стаціонарі входять:
- інструментальні та лабораторні обстеження;
- полегшення, зняття чи усунення симптомів захворювання;
- знеболення та медикаментозна терапія;
- хірургічні операції, післяопераційний моніторинг пацієнта і подальша медикаментозна терапія;
- цілодобовий лікарський та медсестринський догляд;
- медична реабілітація в гострому періоді.
Якщо госпіталізація не потрібна, пацієнт отримує медичну допомогу амбулаторно. Звернутися до сімейного лікаря за направленням до травматолога, щоб отримати першу невідкладну допомогу, не потрібно.
Амбулаторна допомога включає діагностику, а також лікування травм та реабілітацію. Це та допомога, яку пацієнт отримує від лікарів вузької спеціалізації. Таких як лікар-хірург чи лікар ортопед-травматолог. Ці фахівці можуть обстежити пацієнта в амбулаторних умовах чи лікувати в умовах денного стаціонару, провести необхідні лікувальні процедури або вирішити питання щодо потреби хірургічного втручання.
Якщо після травми пацієнт потребуватиме реабілітації, то це також передбачено Програмою медичних гарантій. НСЗУ оплачує послуги з медичної реабілітації у гострому періоді, яка передбачена в пакетах медичних послуг, що надаються в стаціонарних умовах, а також у післягострому та довготривалому періодах в окремих пакетах медичних послуг за напрямом "Реабілітація".
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