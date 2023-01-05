Раніше випікала торти на дні народження, а тепер виготовляє енергетичні батончики для військових. Переселенка з Миколаєва Василина Чекаліна розробила власний рецепт ласощів, яких так чекають на фронті.

Як готувала чергову партію смаколиків в умовах відключень світла - бачила Сніжана Сидорук.

Тут двісті грамів родзинок, 200 грамів чорносливу, 200 грамів горішків, 50 грам яблучної сушки і одна пачка суперніжних пластівців.

Василина порається на своїй новій кухні. Готує енергетичні батончики для військових.

Василина Чекаліна, переселенка з Миколаєва:

Хлопці просять батончики. Це поживно, вони сприяють роботі шлунково-кишкового тракту, бо на фронті бувають проблеми медичного характеру також і тут дуже багато вітамінів.

Жінка з Миколаєва. Вже дев'ять місяців живе на Рівненщині. Її з родиною прихистили у селі Береги. Василина - кондитерка. Одинадцять років вдома випікала авторські торти.

Останнє моє замовлення було якраз за день до війни. То був весільний торт.

У Миколаєві сім'я з двома дітками протрималася до кінця березня. А потім все ж наважилися виїжджати.

Василина Чекаліна, переселенка з Миколаєва:

Взриви були кожний день. Почалось таке, що і танки проривалися до міста. На сусідній вулиці вони взривались. Вже з трьох боків атакували місто. Вже була загроза окупації, вже тільки єдиний, один шлях залишився, щоб можна було виїхати через Одесу і я прийняла рішення їхати.

На Рівненщині Василина познайомилася з місцевими волонтерами і вирішила допомагати військовим так, як вміє - робити для них смаколики. Енергетичні батончики за власним рецептом.

Зараз ми мед дістанемо розтоплений тепленький. Можна додати трошечки кориці, мускатного горіху, це хто як любить. Вимішаєм і потрібно буде, щоб наша заготовка постояла, щоб пластівці просочилися медом, стали м'якенькі.

І навіть тоді, коли вимикають світло - процес не зупиняється. Майстриня вже наловчилася готувати без електрики. У нагоді стала старенька ручна м'ясорубка.

Ліхтарик на лоба. Лампочка від сонячної батареї - на вікно чіпляємо і все - працюємо.

Батончики Василина обов'язково випікає. Завдяки термічній обробці вони можуть довго зберігатися.

20-25 хвилин десь. Залежить від товщини батончика і від вашої духовки залежить також.

Мішки з пластівцями та сухофруктами стоять по всій хаті.

Горішки, ізюм, мак, навіть клюква. Журавлина. Горішків багато у нас. Ото пластівці..

Продукти передають волонтери. Та жінка і сама нещодавно виграла міні-грант і закупила сировину. Якщо раніше за тиждень випікала 6-8 кілограмів батончиків, то зараз - понад двадцять кілограмів.

Зараз подивимось, що в нас вийшло. В нас все добре вийшло. Бачите. Гарненькі, рум'яненькі.

Усю випічку Василина віддає волонтерам, а ті вже відвозять бійцям.

Вчора поїхала чуть-чуть більша коробочка на Запорізький напрямок. Це поїде на Бахмут.

У волонтерському цеху "кипить" робота. І на десятий місяць війни люди не втомилися допомагати.

Ганна Шевчук, співорганізаторка волонтерського центру:

У нас кожен має свою справу. От вона в нас пече, вона в нас робить ці смаколики для хлопців. Хлопці дякують. Все зносять люди - хто що чим може, не так, як на початках, але всерівно зараз дуже допомагають.

Багато роботи й у Василини.