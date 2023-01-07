Палата представників США обрала нового спікера [ Редагувати ]
Палата представників США з 15-ї спроби обрала спікера. Про це повідомляє CNN.
Відповідну посаду відтепер обійматиме Кевін Маккарті.
Остаточний підрахунок зафіксував 216 голосів за республіканця та 212 - за демократа Хакіма Джеффріса.
Маккарті переміг після 15 турів голосування, зробивши їх найтривалішими виборами спікера за 164 роки.
До слова, глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.
по темі
Надсекретне планування від'їзду президента України Володимира Зеленського наголосило на виключно небезпечному характері візиту лідера воєнного часу, який щодня стикається з ризиком для свого життя
У четвер, 22 грудня, сенатор Ліндсі Грем заявив про те, що Конгрес США ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування американського уряду
Продовження сильної підтримки України є найкращим способом для того, щоб наблизити війну до завершення шляхом дипломатії
Ембер Маклафін засудили до страти за вбивство та зґвалтування своєї колишньої дівчини Беверлі Гюнтер у 2003 році, коли вона ще була чоловіком
США досі керувалася метою "уникнути війни між НАТО та росією", і навіть обмежена атака з боку росії цієї мети не скасовує. Аналітики корпорації RAND розглядають чотири сценарії розвитку ситуації у випадку атаки рашистів