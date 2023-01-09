Окупанти вдарили ракетами по ринку у селищі під Куп'янськом [ Редагувати ]
У понеділок, 9 січня, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про те, що окупанти атакували ракетами селище Шевченкове, що в Куп'янському районі Харківської області.
Під удар потрапив місцевий ринок, вже відомо про 7 постраждалих.
В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку.
За даними очільника регіону, на місці працюють усі екстрені служби. За даними Синєгубова, наразі вже відомо про 7 поранених.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало 7 мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка.
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