Місто Марганець на Дніпропетровщині вже півроку під постійним вогнем. Російська армія гатить по ньому з тимчасово окупованого Енергодара. Сотні приватних будинків і башатоповерхівок пошкоджені. Снарядами розбиті і навчальні та комунальні заклади. Та попри обстріли зруйноване відбудовують. Що саме і чи вистачає для цього будівельних матеріалів? У Марганці відповіді шукала Олена Мендалюк.

Директор Марганецького фахового коледжу Валентина Іванова веде нас актовою залою. Приміщення посічене осколками від російських снарядів. У грудні всього за кілька метрів від будівлі розірвався ворожий снаряд. Момент удару потрапив на камери відеоспостереження магазину, що навпроти коледжу.

Тоді загинув місцевий житель, у навколишніх будинках повибивало десятки вікон. Не витримали потужної вибухової хвилі й вітражні - шестиметрові вікна навчального закладу, а по стінах пішли тріщини.

У нас от і протікати начала криша. Вот ми навіть під воду поставили. Це ж вибуховою хвилею. Ці осколки пройшли наскріз метал, який по своїй товщині більше 6 мм. Осколки пролетіли через весь зал. Є в нас на противоположній стороні даже пробиті чугунні радіатори.

Під час обстрілу у технікумі було до двох десятків працівників - педколектив, технічний персонал, бухгалтерія…

Тетяна Рубцова - працівниця бухгалтерського відділу Марганецького фахового коледжу:

Я стояла вот здесь и стекла полетели. У нас были жалюзи. Жалюзи вот так вот все задрожали и они наверное сдержали стекла и они прям посыпались. Ольга Григорівна была тут и тоже все посыпалось и был запах гари.

Я тільки виключила камін і бачу, що скло це все летить на мене. Я одійшла на пів шага і воно пролетіло. Пів шага і мене це спасло.

Ніхто з працівників дивом не постраждав. Втім вибухова хвиля розтрощила більш як 60 вікон - їх уже закрили плівкою, деякі - ОСБ-листами.

Валентина Іванова - директор Марганецького фахового коледжу:

Всі аудиторії, ви ж бачите, вибиті вікна. Скло, немає скла. Такі ж самі аудиторії на третьому на другому поверсі.

Відновлювальні роботи у коледжі тривають і досі. Вітражні вікна, що вціліли, тут хочуть закрити вологостійкими листами. Втім є певна затримка з будівельними матеріалами, розповідає заступник директора.

Дмитро Гацько, заступник директора Марганецького фахового коледжу:

Я за цими листами їздив у інше місто. Я оформлював документи, оформлював усе це, на це в мене пішло, щоб його сюди доставити, три дні.

Анатолій Яковенко, директор КП "Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади":

Зараз у нас в наявності є невелика кількість запасу шиферу 270 листів, але очікуємо ще листів 500. Щоб був резерв, не дай Бог, на наступний обстріл.

Російська армія пошкодила у громаді 300 приватних і 16 багатоповерхових будинків, понівечила 8 закладів освіти та 4 комунальні підприємства. Ліквідація наслідків майже спустошила склади будматеріалів. Директор комунального підприємства показує, що є в наявності. Основне - це шифер і брус на відбудову зруйнованих дахів, а також скло на заміну вікон.

Анатолій Яковенко, директор КП "Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади":

Брус/дошка близько 50 кубів, шиферу близько 3 тисяч листів. Плівка? Плівка 25 рулонів це точно, ОСБ вже штук 500 точно витрачено і скла близько 400 квадратів.

Будівельних матеріалів поки що вистачає, додає Анатолій Яковенко. У залатаних будівлях попри небезпеку продовжують працювати освітяни.

Ольга Біленко - працівниця бухгалтерського відділу Марганецького фахового коледжу:

Ви все одно продовжуєте працювати? Річний звіт, життя продовжується. Но мы уже внутренне готовы к взрывам. Мы работаем и слушаем.

Боляче дивитися на порожні аудиторії, на вибиті вікна? Це не просто боляче. Це просто ріже серце. Бо коли ми виходимо у пусті коридори, ми звикли, що тут є студенти, що тут є життя.

Життя у навчальні заклади Марганця неодмінно повернеться - переконані освітяни. Попри обстріли та руйнування місто продовжує стояти.