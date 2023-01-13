Окупанти, ймовірно, контролюють весь Соледар. Однак захоплення всього міста не стане важливою подією в оперативному значенні і навряд чи віщує неминуче оточення Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські сили більше не підтримують організовану оборону у Соледарі.

Війська рф, ймовірно, витіснили українські сили із західної околиці міста.

Аналітики зазначили, що Генштаб ЗСУ 12 січня здебільшого не повідомляв про те, що українські сили відбили російські атаки на Соледар порівняно зі зведеннями 11 січня.

Джерела рф стверджували, що російські сили "зачищають" Соледар.

Блогери рф 12 січня розмістили кадри, на яких бійці "вагнерівці" вільно гуляють Соледаром, і заявили, що вони відвідували населений пункт разом з російськими військами, пишуть експерти.

За їхньою думкою, заява президента України Володимира Зеленського від 12 січня про те, що українські сили зберігають позиції у Соледарі, може значити стримування оборонних позицій поруч, але не в самому Соледарі.

російські інформаційні операції перебільшили важливість Соледара, що у найкращому разі є "пірровою тактичною перемогою", вважають експерти.

ISW, як і раніше, вважає, що захоплення Соледара - не дозволить російським силам встановити контроль над критично важливими українськими наземними комунікаціями, а також не покращить становище російських військ для оточення міста Бахмут найближчим часом

російські сили, ймовірно, захопили Соледар після того, як направили значні ресурси для тактичної перемоги з великим виснаженням, що прискорить ймовірну кульмінацію ослаблених російських сил під Бахмутом, резюмують в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW: