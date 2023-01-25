В Україні вдарить мороз до -12: де чекати ожеледицю та туман [ Редагувати ]
Сьогодні, 25 січня, вночі очікується "мінусова" температура. До того ж, у деяких регіонах можливий туман та ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі та вранці у західних регіонах місцями туман, а на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура у західній та південній частинах вночі 0-5° морозу, на решті території 4-9°, на сході країни до 12° морозу. При цьому вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
У Київській області хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Температура вночі очікується на рівні 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У столиці вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
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