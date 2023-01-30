ЗСУ знищили ще майже півтисячі окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Українські бійці за минулу добу знищили ще 490 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни ліквідовано вже близько 126 650 військових РФ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 126650 (+490) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3201 (+4) од,
бойових броньованих машин - 6369 (+3) од,
артилерійських систем - 2196 (+1) од,
РСЗВ - 453 (+0) од,
засоби ППО - 221 (+0) од,
літаків - 293 (+0) од,
гелікоптерів - 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од,
спеціальна техніка - 199 (+0).
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