Під час ранкової атаки 10 лютого сили протиповітряної оборони України знищили 61 з 71 російських ракет. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі - крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Станом на 11:30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в т.ч. нічні пуски).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 10 лютого пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК.