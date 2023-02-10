Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала рф 10 лютого [ Редагувати ]
Під час ранкової атаки 10 лютого сили протиповітряної оборони України знищили 61 з 71 російських ракет. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.
Із кораблів у Чорному морі - крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".
Станом на 11:30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, "Калібр" (в т.ч. нічні пуски).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", про які повідомляли раніше.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 10 лютого пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК.
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