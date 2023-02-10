Внаслідок ракетної атаки пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК [ Редагувати ]
Внаслідок ракетної атаки росії 10 лютого пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків. Задля безпеки на об’єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.
У ДТЕК нагадують, що у вересні-лютому енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, 3 загинули.
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