У Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
Фото: armyinform.com.ua
У п'ятницю, 10 лютого, у Херсоні було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні чутно вибухи.
Зазначимо, що повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Офіційної інформації щодо ситуації у місті поки немає.
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