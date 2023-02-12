Окупанти обстріляли центр Херсона, влучили в обласну адміністрацію [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли центр Херсона з артилерії. Про це повідомила Херсонська ОВА.
Під удар потрапила будівля обласної державної адміністрації, яку раніше вже неодноразово обстрілювали окупанти. Мирні жителі не постраждали.
Херсонська ОВА
по темі
В ніс проти вівторка, 7 лютого, у Херсоні пролунали сильні вибухи
У Херсоні вранці 5 лютого під обстріл потрапила двоповерхова будівля ліцею. На першому поверсі виникла пожежа на площі 100 кв. За даними рятувальників, ніхто не постраждав
У четвер, 2 лютого, окупанти обстріляли передмістя та центр Херсона
Окупанти зі сходу від річки Дніпро продовжують артилерійський обстріл Херсона
У неділю, 29 січня, російські загарбники влаштували щільний обстріл Херсона, повідомляється про поранених і загиблих. Про це повідомляє Херсонська міська рада