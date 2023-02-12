У неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляють про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено. Про це повідомляє suspilne.media.

У Херсоні чутно вибухи.

Як повідомлялось, за минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів".