У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: соцмережа
У неділю, 12 лютого, у Херсоні повідомляють про вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено. Про це повідомляє suspilne.media.
У Херсоні чутно вибухи.
Як повідомлялось, за минулу добу, 11 лютого, російські військові обстріляли Херсон 11 разів. Під ударом опинилися житлові будинки в мікрорайоні "Острів".
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