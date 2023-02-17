Український тактичний одяг: "Фундація Течія" та Олег Крот відзвітували про ще один проєкт для ЗСУ [ Редагувати ]
На замовлення Фундації кілька швейних фабрик у Києві та області пошили одяг для військових, повідомляє сайт організації. Вони почали виготовляти футболки, розгрузки, флісові куртки, лонгсліви, кальсони, білизну, шапки, балаклави, а також тактичні аптечки та маскувальні костюми.
Протягом 2022 року фабрики пошили та відправили військовим 14 469 одиниць продукції загальною вартістю 5,4 млн грн. У 2023 році співпраця продовжується і підрозділи ЗСУ будуть отримувати новий якісний одяг.
"У перші місяці після вторгнення ми скуповували одяг в магазинах, бронювали все, що знаходили на складах, та замовляли за кордоном. Згодом вирішили однією справою підтримати не лише ЗСУ, але й український бізнес. В результаті свої робочі місця зберегли швеї, фабрики сплачують податки, а захисники та захисниці мають якісний і комфортний одяг", – пояснює Олег Крот, керівний партнер холдингу TECHIIA та директор ГО "Фундації Течія".
Нагадаємо, під час найгарячішої фази війни до червня 2022 року "Фундація Течія" придбала для Сил оборони України тактичний одяг і спорядження на $4,3 млн.
Загалом сума допомоги військовим від організації перетнула позначку в $22 млн: це бронежилети, шоломи, дрони, оптика, генератори та багато іншого. Олег Крот особисто підтримав ЗСУ ще на $40 млн, деталі цих закупівель не розголошуються через військову таємницю.
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