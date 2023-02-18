У Херсоні лунають вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: РБК-Україна
У суботу, 18 лютого, у Херсоні лунають вибухи. У цей час у місті та області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
У Херсоні чутно вибухи.
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