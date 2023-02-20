Український екіпаж зробив перший постріл з танку Leopard 2A6 (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові активно навчаються на танках Leopard 2A6 у Німеччині та один з екіпажів зробив перший постріл з бойової машини.
Про це повідомляє посол України у Німеччині Олексій Макеєв.
"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard2A6", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це відбулось під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер в Німеччині.
"Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - додав Макеєв.
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