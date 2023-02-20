Українські військові активно навчаються на танках Leopard 2A6 у Німеччині та один з екіпажів зробив перший постріл з бойової машини.

Про це повідомляє посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard2A6", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер в Німеччині.

"Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - додав Макеєв.