Окупанти обстріляли Нью-Йорк (фото) [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області та пошкодили будинки.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Смт Нью-Йорк - під вогнем російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни ракетою завдали удару по селищу близько першої години ночі. Пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й дорогу.
"За щасливим збігом обставин, минулося без жертв", - додав глава області.
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