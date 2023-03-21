Верещук про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна: це був би важливий крок, їм є що сказати [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Розмова президента України Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна була б важливим кроком. Політикам є що сказати один одному.
Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю Corriere della Sera.
Вона вважає, що Китай не піде на пряму конфронтацію з Заходом та не буде надавати Росії допомогу у війні проти України. За її словами, Пекін не хоче ризикувати економічними санкціями.
"Я не вірю (що Китай може відправити зброю РФ, - ред.). Це передбачало б пряму конфронтацію з Заходом. Натомість я вважаю, що китайські керівники набагато розумніші за російських", - зазначила міністр.
Верещук додала, що розмова Зеленського з Сі Цзіньпіном була б важливим кроком для України. Проте вона наголосила, що Україна чекає підтвердження щодо розмови лідерів.
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