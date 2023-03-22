Офіційно: Усик відмовився від бою з Ф'юрі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Боксерський журналіст із Лос-Анджелеса Стів Кім поділився інсайдом про зрив бою за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.
"Щойно поговорив з Егісом Клімасом, він каже, що команда Усика відмовляється від бою з Ф'юрі на 29 квітня і тепер виконуватиме свої обов'язкові зобов'язання. "Незалежно від того, наскільки Усик пішов на компроміс, його підштовхували до більшого". Вони сподіваються повернути його у червні/липні", - написав Кім у Twitter.
Нагадаємо, Усик є чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, а Ф'юрі володіє титулом WBC. Боксерам потрібно домовитись про проведення об'єднавчого бою до 1 квітня.
Just got off the horn with Egis Klimas, he says that team Usyk is moving off the Fury fight for April 29th, and will now pursue their mandatory obligations. "No matter how much Usyk compromised, he was pushed for more." They hope to have him back in June/July #boxing— Steve Kim (@SteveKim323) March 22, 2023
Пізніше менеджер українця Егіс Клімас зробив заяву.
Український чемпіон і британський боксер не вийдуть у ринг, щоб визначити володаря всіх поясів у суперважкій вазі. Об'єднавчий поєдинок планувати провести 29 квітня на арені "Вемблі" в Лондоні.
"Незважаючи на те, наскільки Усик пішов на компроміс, його підштовхували до більшого", – заявив Клімас, натякнувши на фінальний безрезультатний підсумок тривалих перемовин.
За словами менеджера українця, тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень. Суперниками Усика можуть стати хорват Хрговіч, а також британці Дюбуа та Джойс.
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