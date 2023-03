Боксерський журналіст із Лос-Анджелеса Стів Кім поділився інсайдом про зрив бою за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

"Щойно поговорив з Егісом Клімасом, він каже, що команда Усика відмовляється від бою з Ф'юрі на 29 квітня і тепер виконуватиме свої обов'язкові зобов'язання. "Незалежно від того, наскільки Усик пішов на компроміс, його підштовхували до більшого". Вони сподіваються повернути його у червні/липні", - написав Кім у Twitter.

Нагадаємо, Усик є чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO, а Ф'юрі володіє титулом WBC. Боксерам потрібно домовитись про проведення об'єднавчого бою до 1 квітня.

Just got off the horn with Egis Klimas, he says that team Usyk is moving off the Fury fight for April 29th, and will now pursue their mandatory obligations. "No matter how much Usyk compromised, he was pushed for more." They hope to have him back in June/July #boxing