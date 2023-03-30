У четвер, 30 березня, біля узбережжя Чилі стався землетрус, магнітуда якого склала 6,4 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 123 км від міста Талькауано і за 94 км від міста Конститусьон. Осередок залягав на глибині 15 кілометрів.

Наголошується, що поштовхи також відчувалися і в Аргентині.

Про руйнування та можливих постраждалих поки не повідомляється.