Туристка з рф з кулаками та нецензурною лексикою накинулася на водія таксі в Бразилії, який попросив її не курити в автомобілі, оскільки самокрутка, яку зробила на його очах жінка, видалася бразильцеві підозрілою. Про це повідомляє телеканал SBT.

Таксист зафіксував все на відео, яке потрапило до випуску новин. Жінка, побачивши, що її знімають, стала поводитися агресивно. Вона матюкалася і била водія таксі

Ти ох*їв? Ти ох*їв? Так, не можна так робити! Так не можна робити! Ти ох*їв?

Чоловік попросив жінку залишити автомобіль, але та відмовилася та показала йому середній палець.

Журналісти та поліція поки що не встановили особу жінки.

Увага! На відео є нецензурна лексика 18+