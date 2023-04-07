Стрілянина трапилась на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві. В результаті цього поранено було шість людей, ще одну - вбито. Про це повідомляє Тimes of Іsrael.

За даними поліції, стрілянина трапилась у двох місцях - на вулиці Кауфманна і біля парку Чарльза Клора. Там невідомий напав на перехожих.

За даними ЗМІ, на одному місці атаки одна людина отримала важкі поранення, а на іншому - п’ятеро постраждалих внаслідок тарану. Також є один загиблий.

Очевидці розповідають, що нападник відкрив вогонь з вікна автомобіля. Потім він наїхав на людей, вийшов і почав стріляти зі зброї.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху доручив посилити сили безпеки у країні. Це необхідно для боротьби зі зростаючою кількістю терактів.