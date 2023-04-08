Куди звертатися у разі викрадення дитини [ Редагувати ]
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець дав практичні рекомендації, як діяти українцям, чиїх дітей було незаконно вивезено за межі України. Про це він написав у Telegram.
Перед тим, як почати діяти, потрібно: заспокоїтись і не панікувати; зібрати всю інформацію про депортовану дитину та обставини цих подій; записати всю зібрану інформацію та зберегти хронологію подій.
При зверненні вам необхідно повідомити такі дані:
- ПІБ дитини, точну дату і місце народження дитини;
- адресу місця проживання дитини;
- місце, з якого дитина була примусово переміщена, та обставини незаконного переміщення;
- інформацію про те, чи дитина була переміщена з батьками, в супроводі інших осіб або ж сама;
- якщо відомо, надати дані про поточне місце перебування дитини чи останнє відоме місцезнаходження, обставини таких подій;
- статус дитини, якщо такий є (дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування);
- особливі прикмети, які має дитина (особливості тіла, шрами, родимки тощо);
- актуальне фото дитини;
- ПІБ, дата народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, електронні адреси та місце поточного перебування батьків / інших законних представників або родичів дитини;
- дані особи, яка повідомила про примусове переміщення дитини: ПІБ, місце поточного перебування, контактний номер телефону, електронна адреса.
Після підготовки всіх даних негайно зверніться за допомогою:
- зателефонуйте в Національну поліцію України, особисто в найближче відділення або за телефоном 102;
- зателефонуйте в Національне інформаційне бюро, за номером 16-48 - по Україні, або +380442878165 - для тих хто за кордоном.
Також можна заповнити онлайн-форму на сайті "Діти війни".
Повідомити про депортацію дитини можна й уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:
- на гарячу лінію 0-800-50-17-20 - в межах України;
- на телефон 044-299-74-08 - для дзвінків з-за кордону;
- на електронну пошту: [email protected].
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