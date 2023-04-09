Макрон вважає, що Європі необхідно зменшити свою залежність від США [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки, а також уникнути втягування в конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
За його словами, що Європа має бути автономною і не потрапляти в ті кризи, які можуть завадити їй розбудовувати стратегічну автономію.
"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати (кризу - ред.) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні й брати приклад з американського порядку денного ", - сказав він.
Президент Франції вважає, що Європа стала більш залежною від США у сфері озброєнь та енергоносіїв. Однак наразі їй необхідно зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.
"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - сказав Макрон.
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