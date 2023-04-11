У МЗС Молдови порадили Захаровій не втручатися у внутрішні справи країни [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Молдови прокоментувало слова представниці мзс рф Марії Захарової, яка заявила, що НАТО готує з Молдови "полігон для геополітичної конфронтації" з росією.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Молдови.
У відомстві підкреслили, що "не допускають подібних заяв і втручання у внутрішні справи Молдови". Відносини Молдови з міжнародними організаціями, включно з НАТО, - це суверенне і незалежне рішення країни.
"Нейтралітет нашої країни не означає ізоляцію. Влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. Нагадуємо, Молдова почала співпрацювати з НАТО 1992 року", - йдеться у заяві міністерства.
У МЗС додали, що співпраця з НАТО приносила і продовжує приносити реальну користь не тільки країні, а й регіональній безпеці.
"Ці відносини розвиваються виключно на основі дотримання нейтралітету Молдови", - наголосили у відомстві.
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