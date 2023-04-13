Понад 96 000 кримінальних проваджень: коли росіяни почнуть відповідати за скоєні злочини [ Редагувати ]
У четвер, 13 квітня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народний депутат Верховної Ради Денис Маслов розповів, коли росіяни почнуть відповідати за скоєні злочини.
Росіяни вже відповідають за це. За даними Офісу генпрокурора більше ніж 300 особам вже предʼявлені підозри. Маємо вже 30 реальних вироків стосовно військових злочинців. Це по-перше.
"По-друге, потрібно розуміти, що вчинити злочин, випустити кулю, наприклад, у цивільну особу потрібна хвилина. А для того, щоб розслідувати цей злочин і встановити всі обставини потрібні місяці. Для того, щоб просто експертизу скласти та передати до суду", - додав він.
На сьогодні зареєстровано понад 96 000 кримінальних проваджень, повʼязаних з рф. Кожний таки злочин потрібно ретельно дослідити та передати до суду. Правоохоронні органи працюють досить ефективно у цьому напрямку. Тут дякую за підтримку нашим міжнародним партнерам за підтримку.
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