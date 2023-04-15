В окупованому Маріуполі пролунали два потужні вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи. Подробиці поки що невідомі.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
"Щойно два потужних вибухи в Маріуполі", - написав він.
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