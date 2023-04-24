Найманці з ПВК "Вагнер" погрожують не будуть брати в полон українських захисників на полі бою. Про це заявив ватажок організації Євген Пригожин.

За його словами, таке рішення ухвалили після того, як у мережу виклали аудіозапис нібито розмови українських військовослужбовців, які вирішують розстріляти пораненого "вагнерівця". При цьому "українські" бійці спілкуються російською.

Даних про те, чиї голоси записані на аудіо, немає, однак Пригожин стверджує, що опублікований запис є "доказом" "розстрілу полоненого", хоча його ім'я невідоме.

На погрози ватажка "Вагнера" відреагував міністр юстиції України Денис Малюська. Він попередив, що таким чином найманці вчинятимуть воєнні злочини, за які неминуче доведеться відповідати.

Україна - не росія (як писав ще Кучма), ми не можемо дозволити собі вчиняти воєнні злочини, ми - частина європейської цивілізації і поважаємо верховенство права. не в останню чергу через це ми і маємо підтримку наших міжнародних партнерів. чим більше полонених - тим більше обмінів і повернень додому наших героїв. окупанти фейками намагаються прикрити власну жорстокість та воєнні злочини. так само фейками вони провокують наших військових опуститися до їх рівня і стати воєнними злочинцями, щоб мати можливість на весь світ заявляти, що ми - однакові.

Малюська зазначив, що українці захоплювали і будуть захоплювати в полон "вагнерівців", при чому третина з них були поранені та отримали медичну допомогу.

Нещодавно ексватажки "Вагнера" з числа колишніх в'язнів зізналися у масових вбивствах мирних українців, у тому числі дітей, в окупованих містах.