"Вагнерівці" зізналися у масових вбивствах дітей: Офіс генпрокурора розпочав перевірку [ Редагувати ]
Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК "Вагнера" про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей. Про це повідомляє пресслужбу ОГП.
У відомстві нагадали, що сьогодні, 17 квітня, у мережі почали поширювати інтерв'ю "вагнерівців", під час якого вони розповіли про вбивство цивільних та полонених в Україні.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв'ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку.
Також в ОГП наголошують, що здійснюють процесуальне керівництво у справах, пов'язаних з діями представників ПВК, які воюють на боці росії.
Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів.
Про підозру вже повідомили керівнику ПВК "Вагнера" та керівнику одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність.
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