Над Маріуполем активізувалася авіація окупантів (відео) [ Редагувати ]
Над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні зранку активізувалася російська авіація. Ворог працював у бік Запоріжжя.
Про це повідомляє в Telegram Маріупольська міськрада.
"Сьогодні ранком над окупованим Маріуполем активно працювала ворожа авіація у бік Запоріжжя. Багато таких пусків. Віримо у контрнаступ, у наших захисників України та звільнення Маріуполя", - йдеться в описі під відео.
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