Рятувальники просять: дочекатися їх і не намагатися самостійно знищувати міни.

Харківська область одна з найзамінованіших в Україні. І через це досі більшість деокупованих сіл без світла. Оскільки підійти до високовольтних ліній енергетики просто не можуть. Тож, попереду спочатку йдуть сапери.

Як саме відбувається розмінування на Харківщині? Бачила моя колега Світлана Шекера.

Село Гракове Чугуївського району живе без електрики вже понад рік - з березня 2022, від початку повномасштабного вторгнення.

Після бойових дій, на жаль, було пошкоджено майже 80% електричних мереж.

Відновлювати їх дуже складно. Село - тотально заміноване. Особливо "щедро" росіяни нашпигували інфраструктуру, до високовольтних ліній не підступитися.

Олександр Волобуєв, начальник Головного управління ДСНС України в Харківській обл.:

У цьому районі буквально 3 тижні тому в 1 день було 4 підриви, і при одному підриві підірвалось 3 цивільних. Пішли наші сапери допомагати їм, і теж, на жаль, підірвався сапер. У цьому районі дуже сильно забруднена територія.

Тож попереду ремонтних бригад обов'язково йдуть сапери.

Триста саперів працює, понад 120 одиниць техніки. На даний час у нас є дві машини для механічного розмінування.

Ось одна з них - машина, на ім'я Божена. Керують нею дистанційно. Напрямок руху - коригують з дрона. Машина проходить повільно. Ретельно зорює землю, може перемолоти й знешкодити міну.

Після Божени на прилеглу до електромереж територію можуть заходити бригади обленерго. На вишці монтери тягнуться до обірваних електродротів і відновлюють лінію. В Граковому роботи добігають кінця.

Андрій Семенов, начальник Чугуївського району електричних мереж АТ Харківобленерго:

Нам треба лише відновити провід. Близько 30 прольотів. Це десь більше кілометра проводу. Якщо підсохне і дозволять сапери, ми це виконаємо протягом 2 тижнів. Це залежить, як скоро нам дозволять сапери цю роботу виконувати. І від погодних умов. Техніка наша не може зайти.

Після звільнення в Граковому живуть трохи більше як півтори сотні людей. Якщо дадуть світло, каже голова місцевої військової адміністрації, повернеться набагато більше. Після того, як розмінують всі електромережі, сапери перейдуть на поля.

І потім будем працювати по сільгоспугіддях, по лісах і там, де це необхідно.

Тож рятувальники просять: дочекатися їх і не намагатися самостійно знищувати міни. До речі, ось так виглядає підрив найменшої протипіхотної "пелюстки".

Тож рятувальники застерігають: якщо знайшли предмет, схожий на міну, треба обов'язково позначити це місце та дзвонити 101 або 102.