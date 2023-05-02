Військові в США відстежують чергову повітряну кулю, яку зафіксували над територією країни. Про це повідомляє NBC News.

Її походження не відоме, але загрози вона не становить.

Американські військові відстежують таємничу повітряну кулю, яка пролетіла над територією країни, але поки неясно, що це таке і кому вона належить.

За словами офіційних осіб, об’єкт пролетів над частиною Гаваїв, але "не був зафіксований над жодною чутливою зоною".

Американські військові стежили за ним з кінця минулого тижня і визначили, що він не становить загрози для повітряного руху чи національної безпеки та не передає сигнали.

Куля, яка, ймовірно, не має маневрових можливостей, повільно рухається до Мексики. Представники США заявляють, що вона не належить китайцям, але намагаються встановити власника.

Журналісти цитують речника Індо-Тихоокеанського командування США, який повідомив, що військові зафіксували невпізнаний радіолокаційний сигнал у п’ятницю, 28 квітня, поблизу острова Гаваї.

Тоді Тихоокеанські військово-повітряні сили запустили три винищувачі F-22 для оцінки ситуації та візуального огляду.

Ми спостерігали за проходженням об'єкта і оцінили, що він не становить загрози.

Своєю чергою в Пентагоні заявили, що повітряна куля перебувала на висоті 36 000 футів (майже 11 км).

Як повідомлялося раніше, що на початку лютого над територією США виявили повітряну кулю. Згодом в Білому домі заявили, що вона виявилася китайською. Загалом же взимку над США були збиті чотири подібні об'єкти.

Американська влада допускає, що попри збиття китайській стороні все ж вдалося зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США.

Втім, в Пентагоні не можуть підтвердити, чи Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з куль, коли ті пролітали над військовими об'єктами США.

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