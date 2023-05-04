"Спілкуються регулярно і часто": Білий дім про переговори Зеленського та Байдена [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден проводять регулярні та часті переговори.
Про це повідомляє координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.
"Спілкування між президентом Байденом і президентом Зеленським? Вони говорять регулярно і часто", - зазначив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо наступних переговорів двох лідерів.
Він також наголосив, що не може розкрити конкретну дату наступного дзвінка між Зеленським та Байденом.
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