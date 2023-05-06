Окупанти обстріляли Сумщину [ Редагувати ]
У суботу, 6 травня, окупанти вчергове обстріляли прикордонні території Сумської області. Про це повідомляється у Telegram Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Під російські удари потрапили населені пункти Великописарівської, Зноб-Новгородської, Есманської, Новослобідської, Білопільської, Миропільської громад.
В Білопільській громаді були зафіксовані мінометні обстріли - 28 вибухів, та обстріл зі ствольної артилерії - 3 вибухи.
В результаті одного із мінометних обстрілів сталося загоряння приватного домоволодіння.
Низку громад росіяни обстріляли з мінометної зброї. Серед них:
- Великописарівська громада - росіяни скинули на територію громади 27 мін;
- Новослобідська громада -12 вибухів;
- Есманська громада - 4 вибухи.
- Крім того, окупанти за допомогою станкового автоматичного гранатомету атакували територію Миропільської громади. Зафіксовано один вибух.
Тим часом Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли зі ствольної артилерії - 9 вибухів.
Загалом за добу на території громади було зафіксовано 84 вибухи.
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