Росіяни знову обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Сьогодні, 11 травня. російські військові в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області. Цього разу постраждала Білопільська громада.
"Ось такі наслідки “руского міра” в Сумській області. Черговий ворожий обстріл, чергові зруйновані будівлі", - йшлось в повідомленні.
За даними рятувальників, сьогодні впродовж дня вони працюють у м. Білопілля Сумської області.
Здебільшого рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи у житловому секторі:
- розбирають уламки,
- відновлюють вікна, двері та перекриття.
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