Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії [ Редагувати ]
Війська рф у ніч на п'ятницю, 12 травня, обстріляли низку населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Загалом минулої ночі зафіксовано чотири ворожі обстріли в цьому регіоні.
"Російська армія цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", - розповів голова ОВА у своєму Telegram.
Внаслідок російських артобстрілів загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
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