США запровадили заборону на ввезення до рф низки телефонів, диктофонів, мікрофонів та побутової техніки.ю Про це повідомило Міністерство торгівлі США.

Список заборонених до експорту в рф і Білорусь з США товарів розширений також на килимові покриття, косметику, парфумерію, а також на антикваріат, алкоголь та годинники.

Також американська адміністрація посилює режим експортного контролю та санкції щодо промислових секторів росії та Білорусі.

Зокрема, це правило додає... 1224 найменування промислових товарів, отже, для експорту або реекспорту цих товарів до Росії або Білорусі або їх передачі в межах Росії або Білорусі тепер буде потрібна ліцензія... Обмеження на ці 1224 найменування промислових товарів спрямовані на подальший підрив російської та білоруської промислових баз та їх здатності продовжувати підтримувати військову агресію Росії в Україні.

Внаслідок обмежень, які запроваджуються, постачальники не зможуть направляти юридичним особам, які підпали під санкції Мінторгу США, американські товари без отримання перед цим спеціальної ліцензії. При цьому під час розгляду ліцензійних заявок діятиме "презумпція відмови", тобто, швидше за все, такі заявки відхилятимуться.