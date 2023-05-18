Зустріч "Великої сімки": які плани США на саміт [ Редагувати ]
Ця "Велика сімка" уперше може стати майже вісімкою. До 2014-го світові лідери традиційно запрошували до розмови ще і москву. Співробітництво із нею було темою багатьох дискусій. Війна змінила все! І тепер про росію говоритимуть хіба що в контексті санкцій (а у Хіросімі планують домовитися і перекрити шпаринки, які дозволяли кремлю обходити обмеження). А українська тема і Україна як союзник вийшли на перше місце - пояснює адмірал Кірбі.
Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:
Я думаю, ви побачите, що всі лідери G7 будуть однодумцями, коли розмова дійде до протидії Китаю. І коли висловлюватимуться щодо війни в Україні і притягнення путіна до відповідальності за цю війну.
Детально поговорити про цю війну та її наслідки - ідея Японії. Офіційний Токіо розуміє, що варто Китаю піти шляхом москви і атакувати Тайвань - Японія не зможе залишитися осторонь, їй доведеться разом зі штатами та ЄС розпочинати і санкційний тиск, і мілітарну підтримку… Тому ще у січні з Токіо дипломатичними каналами надійшло запрошення Президенту Зеленському. Його виступ мав відкрити одну з тематичних сесій саміту; дати світовим лідерам чітке розуміння - в чому дії союзників були ефективними; які рестрикції працюють. За ці місяці прийшло розуміння, що цим вже не обмежитися - і говорити про Україну треба у більш широкому контексті.
Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:
Я думаю, що українська тема, безумовно, стане основною для обговорення. Думаю, ви побачите, що лідери G7 продемонструють єдність - коли мова йде про підтримку України, про рішучість покласти край війні. Ви ж бачили, прибуття останніми днями, коли президент Зелінський був у Європі, провів зустрічі із багатьма лідерами ЄС, зокрема президентом Макроном. І це була дуже серйозна публічна демонстрація того, яку підтримку Україна має в Європі. Ви побачите дуже потужну заяву "сімки" щодо цього.
Ви почуєте це безпосередньо від президента Зеленського! Світ продемонструє підтримку в момент, коли Україна готується до контрнаступу у найближчі тижні чи місяці, коли погода нарешті покращується. І ми хочемо переконатися - всі ми, вся "сімка", що у президента Зеленського є все, що потрібно. Всі засоби, для підготовки військових. Що Україна буде здатна атакувати - в той момент, коли вирішить.
Отже, розмова зі світовими лідерами (за зачиненими дверима - а отже, і максимально відверта) у Зеленського буде не лише про війну як таку, але і про очікувану наступальну операцію, і про нову зброю, ті ж літаки, які Україна давно просить у Заходу. І саме в Хіросімі (прогнозує Кірбі) мають оголосити про виділення зброї для України. Щонайменше це планують зробити Штати.
Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:
Я думаю, що між лідерами G7 якраз відбудеться стратегічна дискусія щодо підтримки України на майбутнє. Кожна нація має самостійно оголошувати про власні рішення, кожен політик говоритиме за себе.
І "сімка", як ви знаєте, не нав'язує країнам, які до неї входять, що робити для України. Але всі і самі згодні, ви побачите, що підтримка триває. Ну а що стосується Сполучених Штатів - пакети військової допомоги ми надаємо зараз приблизно раз на два тижні (!). І цей темп збережеться у наступні тижні та місяці. Знову ж таки, я не хочу випереджати те, що ми маємо почути особисто від президента.
Але я справді думаю, що ви побачите і під час G7, і навіть на "полях" саміту демонстрацію того, що Сполучені Штати явно продовжуватимуть і підтримувати Україну в очолювати проукраїнську коаліцію.
Говорячи про меседжі, які прозвучать на полях, Джон Кірбі має на увазі двосторонні переговори, які президент Байден проводитиме окремо від загальної програми саміту. І серед них - натякують в американській делегації - 21-го числа, в останній день зустрічі у Хіросімі, може вібутися одна - що стане ключовою в українському питанні. То ж всі зараз чекають офіційного підтвердження.
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