Зеленський зустрівся із президентом Республіки Корея [ Редагувати ]
У неділю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.
Розповів про ситуацію на фронті та хід відбиття нашою державою повномасштабної агресії. Обговорили візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно. Вдячний за увагу до проектів, які презентувала перша леді України.
"Дякуємо за гуманітарну та нелетальну допомогу нашій державі, зокрема за надання машин для розмінування територій та захисного спорядження", - додав він.
по темі
Ця поїздка стане частиною його турне
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що диктатор рф володимир путін ніколи не вмів аналізувати ситуацію та завжди покладався на погрози
Відповідний законопроект вніс до ВРУ президент Володимир Зеленський
Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння
У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може ще більше зміцнити свою оборону завдяки броньованій техніці та сучасній авіації