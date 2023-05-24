Штурмовики "відпрацювали" по російських позиціях під Бахмутом: Сирський показав відео [ Редагувати ]
Українські військові упритул наблизилися до бліндажів російських окупантів та атакували ворожі позиції. Про це повідомляє командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Українські бійці виявили російські позиції на околиці Бахмута. Після цього вони наблизилися до ворожих бліндажів та "відпрацювали" по позиціях загарбників.
Зазначається, що завдання виконали захисники 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону.
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