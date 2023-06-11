Біля Одеси почалось опріснення морської води через підрив ГЕС [ Редагувати ]
У Одеській області фіксують негативні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Фахівці виявили опріснення морської води. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу в Facebook.
Фахівці відібрали проби морської води у трьох місцях поблизу Одеси: у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.
Воду перевірили на наявність завислих речовин, заліза та рівень солоності. Спеціалісти виявили:
- Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини - перевищення в 1,6 раза; залізо - в 9 разів; солоність - нижче за норму у 2,7 раза;
- Ланжерон: залізо - перевищення в 5,2 раза; солоність - нижче за норму у 2,9 раза;
- 16 станція Великого фонтану: завислі речовини - перевищення в 1,1 раза; залізо - у 3,4 раза; солоність - нижче за норму у 2,9 раза.
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