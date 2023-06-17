"Велика вода" продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини - як правобережної, так і лівобережної, окупованої росіянами. Повінь уходить і в окупованих Олешках. Там за останніми офіційними даними жертвами підтоплення через підрив рашистами дамби Каховської ГЕС стали 11 людей.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.