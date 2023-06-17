"Частину загиблих окупанти кудись вивозять": мер Олешок розповів про жертв повені на окупованій Херсонщині (відео) [ Редагувати ]
"Велика вода" продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини - як правобережної, так і лівобережної, окупованої росіянами. Повінь уходить і в окупованих Олешках. Там за останніми офіційними даними жертвами підтоплення через підрив рашистами дамби Каховської ГЕС стали 11 людей.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Олешок Євген Рищук.
Загиблі є, але щодо цього питання у нас хаос. Тому що перші три-чотири дні окупаційна влада зовсім відійшла від вирішення цієї проблеми, люди все взвалили на свої плечі, вирішували, хто як зміг. На сьогоднішній день цифри різняться: є більш менш офіційні дані, а є цифрі, які називають люди. Остання цифра, яку мені називали - 900! Таких цифр нема, я вам точно скажу.
На сьогоднішній день є ще одна проблема. Окупаційна влада в лікарі відмовляється ставити діагноз загибелі людини "утоплення". Пишуть - "проблеми з серцем". На сьогоднішній день офіційно, кому видали довідки про смерть - це 11 загиблих, з них двоє тільки утоплені - по даних, які дає лікарня.
Скільки в цілому загиблих, ми не можемо сказати. Точно скажу - їх немає сотнями! Є проблема в тому, що частину загиблих російські окупанти кудись вивозять.
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