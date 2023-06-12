У Херсоні через підтоплення загинули ще двоє людей

У Херсоні виявили тіла ще двох людей, які потонули через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через підтоплення Херсона загинули ще двоє мирних людей. Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб - поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників.

"Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей", - додав Прокудін.