У Херсоні через підтоплення загинули ще двоє людей - ОВА [ Редагувати ]
У Херсоні виявили тіла ще двох людей, які потонули через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через підтоплення Херсона загинули ще двоє мирних людей. Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб - поранені, серед них 5 поліцейських та 2 рятувальників.
"Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей", - додав Прокудін.
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