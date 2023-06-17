Знищення Каховського водосховища не є критичним для сільського господарства півдня України - КШЕ (відео) [ Редагувати ]
Знищення Каховського водосховища не стане критичним для сільського господарства півдня України. Загальна площа сільгоспугідь Херсонщини - 2 млн га, з них лише 250 тис. га брали воду з Каховського водосховища.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер.
За даними місцевої військової державної адміністрації, рівень затоплення угідь складає близько 1,5 тис. га. І за даними супутників ми бачимо схожу картину. 1,5 тис. га - порівняно мала площа, для порівняння всього на Херсонщині близько 2 млн га сільськогосподарських угідь. Тому прямого ефекту ми не отримаємо. Втрата 1,5 тис. га не призведе до падіння врожаю на 10-14%.
Площа затоплених угідь досить низька. При цьому більша частина угідь, які були затоплені - це землі, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Відповідно від них до нас врожай не надходив.
Якщо ми підсумуємо всі площі, які були у використанні у цих трьох регіонах і брали воду з Каховського водосховища, виходить сума приблизно в 250 тис. га. Порівняно з усіма сільськогосподарськими землями Херсонщини (2 млн га) це відносно невелика сума. І більша частина цих земель були під зерновими та олійними культурами. Лише 8% залишались на всі інші культури.
Якщо ми будемо продовжувати розмову про наші овочі, і падіння врожаю на 10-14%, на Херсонщині близько 84 тис. га було під овочами, баштанними культурами та картоплею. З них лише 10 тис. га знаходились під зрошенням. Відсутність зрошення матиме свій ефект, але не вирішальний.
І знов таки - більша частина іригаційних систем знаходилися на тимчасово окупованій території. Експерти все ще продовжують сперечатися чи матиме це затоплення негативний вплив.
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