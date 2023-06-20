Португалія передасть Україні потужну техніку [ Редагувати ]
Португалія сьогодні, 20 червня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть гаубиці та бронемашини M113.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Португалії.
"Португалія продовжує підтримувати Україну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що країна передасть Україні 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
"Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і 5 закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів", - додали у Міністерстві.
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