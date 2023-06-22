Повоєнна відбудова України. Скільки коштів на це піде? Де взяти потрібні суми? І які напрямки першочергові? Ці питання два дні обговорювали у Лондоні на Конференції з відновлення України високопосадовці з понад 60 країн світу. А ще сотні бізнес-лідерів, підприємців та представників громадянського суспільства.

Результат - наша делегація повертається до Києва з десятками підписаних договорів та меморандумів. Про найважливіші з них розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Два дні відкритих інтенсивних дискусій та приватних зустрічей. Цьогорічна Конференція з відновлення України фізично не змогла прийняти усіх охочих, довелося обмежитися тисячею делегатів. Це міністри закордонних справ різних країн, чиновники, бізнесмени, представники міжнародних фінансових установ. Усі розмови точилися навколо відбудови та модернізації України.

І йшлося не лише про негайну допомогу, але й довготривалі проєкти. І київська делегація повертається додому з доволі потужною фінансовою допомогою. Світовий банк надасть майже 2 мільярди на зарплати та пенсії. США виділить один мільярд триста мільйонів на енергетичні та інфраструктурні об'єкти. Франція дасть додаткові 40 млн євро на термінову відбудову, які не потрібно буде повертати. Велика Британія надасть боргові гарантії на суму 3 мільярди доларів. Німеччина дасть 380 мільйонів на гуманітарні потреби. Європейський інвестиційний банк виділить 840 млн євро на відновлення інфраструктури. Ну і наймасштабніший проєкт фінансової підтримки оголосив Євросоюз. Про його деталі я розпитала президентку Єврокомісії в ексклюзивному інтерв'ю, повну версію якого ми покажемо пізніше.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Ми вже надали 18 мільярдів на цей 2023 рік. І ми побачили, що ці гроші сильно допомогли Україні, бо забезпечили передбачуваність - постійну підтримку бюджету. І це також стало стимулом для інших донорів. А ці 50 мільярдів будуть на додачу до цих 18 і на наступні роки до 2027-го. І це пряма підтримка бюджету, яка є необхідною для забезпечення роботи країни й також на необхідні ремонти.

Головним фокусом цієї конференції стало залучення бізнесу до відбудови. Все-таки мова йде про щонайменше 411 мільярдів доларів, які необхідні для відновлення. І це без урахування збитків від підриву Каховської греблі. Але переконати приватні компанії інвестувати в Україну досить складно, бо надто великі ризики через війну.

Денис Шмигаль прем'єр-міністр України:

Бізнес дуже прагматичний, і емоціями бізнес не переконаєш. Бізнес хоче конкретики. Відповідно, ще рік назад Велика Британія стала ініціатором розгляду питання страхування військових ризиків для України. Це окремий інструмент, який до цього не існував у світі. На сьогодні страхування військових ризиків уже зробило прогрес, і є вже перші застраховані компанії, бізнеси, є міжнародні організації, так зване міжнародне агентство "МІГА" зі Сполучених Штатів, міжнародна корпорація "Ді-Еф-Сі", уже багато британських страхових компаній починають долучатись.

І вже є результати. Австралійський бізнесмен Ендрю Форест інвестує 500 млн доларів у Фонд розвитку України. А до ініціативи з відновлення України вже долучилися 400 бізнесів з 38 країн світу. Сподівається Україна і на 500 млрд доларів, які конфіскують у росії. Ці гроші заморожені на закордонних рахунках москви. І зараз, і Київ, і Єврокомісія шукають механізми як їх передати Україні.