Окупанти зранку обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами [ Редагувати ]
Армія рф вдарила по Херсонській області забороненими запалювальними боєприпасами у понеділок, 26 червня. Під удар потрапили Херсон і селище Антонівка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Зранку ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона та Антонівки", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за даними адміністрації, через обстріли горіли житлові будинки, пошкоджено водопровід, газопровід та обʼєкт критичної інфраструктури.
"Пожежі ліквідували рятувальники, котрі оперативно прибули на місце події", - додали в ОВА, зазначивши, що люди під час обстрілу не постраждали.
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